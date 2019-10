César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 8

El viernes el magistrado del quinto tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México, Ricardo Pérez Calderón, notificará si revoca la prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga, acusada de ejercicio indebido del servicio público, por causar daño al erario por más de 5 mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, caso denominado la estafa maestra.

Julio Hernández Barros –quien encabeza la defensa legal de la ex secretaria– aseguró en entrevista que la decisión está en manos del magistrado. Ayer se realizó la audiencia de apelación en el Reclusorio Sur, donde la ex funcionaria defendió su inocencia y pidió seguir su proceso en libertad. El daño hecho a mi persona es muy grave , señaló Robles en su alegato. Debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con culpabilidad, se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública .

Pidió justicia