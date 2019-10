Durazo Montaño indicó que no caerán en la tentación de la idea conservadora de que la fuerza lo resuelve todo , pues aunque es un recurso legítimo del Estado, debe ser la última alternativa y aplicarse en un marco de legalidad. La violencia siempre pierde, así gane la primera batalla , agregó.

Enseguida, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, anunció que la construcción de las 81 bases de la Guardia Nacional concluirá en diciembre, con bases en las áreas críticas a atender, dando prioridad en este año a Guanajuato, Jalisco y Michoacán. En dichas instalaciones se podrá albergar a la familia de los elementos.

Luego de que el lunes explicaron que hay un descenso en la letalidad de las fuerzas armadas, el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, puntualizó que “no emplean la violencia, sino las estrategias, el entrenamiento, simple y sencillamente para defenderse de los agresores.

Nosotros no somos los violentos. Muchos hablan de que las fuerzas armadas lo son, de que cuando salieron a la calle se recrudeció la violencia. No es cierto, respondemos a las agresiones de la delincuencia organizada.

En tanto, Sandoval González añadió que después de 2010 la letalidad aumentó al haber más agresores muertos que detenidos o heridos, pero actualmente se está revirtiendo la tendencia, lo cual no necesariamente responde a un cambio de procedimientos.

Afirmó que “lo que estamos haciendo es darle mayor ímpetu a la cuestión del respeto a los derechos humanos… No es que reduzcamos, no es que se les dé la orden, no es que estemos cambiando los procedimientos, no; éstos son los mismos, pero sí tratamos de actuar con más apego a la legalidad, respetando los derechos humanos”.

Ojeda Durán agregó que la labor en esta materia no compete sólo a las fuerzas armadas, sino que la ciudadanía debe colaborar. A los medios de comunicación pidió no exaltar lo que difunden los grupos delincuenciales con mantas o mensajes.