Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 26

La paz. Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Bolivia en los comicios del próximo domingo con posibilidades de imponerse a Evo Morales, quien busca la relección, sumó el apoyo de sectores de izquierda y derecha, mientras aumenta la presión para que Óscar Ortiz, tercero en los sondeos, dimita en favor de la unidad opositora.

Puede ser que no sea mi favorito (Carlos Mesa), pero voy a votar por él, porque ya no quiero a Evo , declaró el empresario Branko Marinkovic, uno más de los líderes de derecha que no quieren la relección de Morales.

Marinkovic está asilado desde 2010 en Brasil, tras haber sido acusado por el gobierno de Morales de empujar a la próspera región de Santa Cruz en planes federalistas.

En tanto, el izquierdista Juan del Granado, ex alcalde de La Paz y antiguo aliado de Morales, también respaldó a Mesa.