Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 28

Guadalajara, Jal., Los tres titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) que hubo durante el gobierno estatal que encabezó el priísta Aristóteles Sandoval Díaz fueron vinculados a proceso por el juzgado quinto de control y oralidad ubicado en el penal de Puente Grande, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Miguel Castro Reynoso, quien fue candidato priísta a gobernador en 2018; Salvador Rizo, ex coordinador de regidores del tricolor en Zapopan, y Daviel Trujillo, ex líder de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ex regidor en Guadalajara, también del Partido Revolucionario Institucional, fueron acusados de que cuando estuvieron al frente de la Sedis otorgaron casi 14 millones de pesos a 13 asociaciones civiles de las que son integrantes los mismos funcionarios.

Después de casi 10 horas de una audiencia que concluyó la noche del lunes y a la que acudieron los imputados, el juez Juan Paulo Dávalos Navarro decidió vincularlos a proceso y les ordenó no salir del país, acudir cada mes a firmar al juzgado durante los tres próximos meses y mantener resguardo domiciliario. También fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria que realiza la Fiscalía Anticorrupción.

En la audiencia la defensa presentó testimonios de ex trabajadores de la Sedis y peritajes para intentar demostrar que los señalados no tienen responsabilidad en el delito del que son acusados, pues entre sus atribuciones no estaba detectar la presencia de funcionarios que a su vez fueran miembros de asociaciones civiles beneficiadas.