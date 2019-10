Braulio Carbajal y Julio Gutiérrez

De aprobarse como está la Ley de Ingresos de la Federación 2020, desde el año próximo las empresas no podrán deducir los intereses netos de sus créditos más allá del 30 por ciento de su utilidad fiscal, lo que ayudará al gobierno a tener mejores ingresos pero de manera indirecta inhibirá las inversiones de los industriales, dado que bajarán sus solicitudes de crédito y, por tanto, su actividad económica, al tiempo que una menor demanda de financiamiento golpeará al sistema bancario.

En la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), incluida en el paquete económico 2020, se propone no hacer deducibles los intereses netos que excedan 30 por ciento de la utilidad fiscal. Esto, independientemente de cuándo se haya contratado la deuda. Es decir, la norma afectará a todas las compañías con créditos vigentes.

Rodrigo Ramírez, presidente de la comisión fiscal tres del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que actualmente las empresas no tienen límite en cuanto a la cantidad de intereses que pueden deducir de un préstamo, por lo que de aprobarse la propuesta de toparlo a 30 por ciento afectará sus ingresos y dudarán en contratar financiamiento para nuevos proyectos.