L

a receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre es la misma; para el fondo no hay ni historia ni geografía. No importa ni el cuándo ni el dónde. Le es suficiente ver unas cuantas variables financieras, y ya está. Con toda su irracionalidad, el FMI logra regir en lo fundamental en la política económica de todos los países distintos de los centros de poder internacional. Ajuste restrictivo al gasto público, privatizaciones, reforma laboral, práctica eliminación de la intervención del Estado en la economía. Y siempre fracasa: genera pobreza, deuda y dependencia de los organismos financieros. No hay institución más salvajemente despiadada.

El mayor parasitismo económico proviene del capital financiero. Absorbe las mayores tajadas del ingreso producido por las sociedades del mundo, sin que produzca ni un gramo del mismo, pero controla: el FMI acogota a las sociedades imponiéndoles restricciones que le impiden crecer, y luego sus hermanas gemelas, las agencias calificadoras, les imponen brutales penas, porque no crecen y no pueden cubrir los pasivos impuestos.

El empobrecimiento y las brutales desigualdades en México no pueden superarse bajo las reglas financieras que rigen a la economía. Carlos A. Ibarra y Jaime Ros elaboraron uno de los más profundos y minuciosos trabajos de investigación sobre el trasfondo de la pobreza y la desiguadad en México: La disminución de la participación del trabajo en el ingreso en México, 1990-2015 ( El Trimestre Económico, vol. LXXXVI (4), núm. 344, octubre-diciembre de 2019). Imposible trasladar al lector los análisis de este trabajo del que tomo apenas unos cuantos datos.