Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 15 de octubre de 2019, p. 10

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó en el Senado que en las pesquisas contra la corrupción en esa instancia no existe pacto de impunidad, ni se investiga por consigna política a nadie. No tenemos ni filias ni fobias. En la Función Pública no hay intocables ni perseguidos políticos .

En su mensaje inicial al comparecer ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la funcionaria señaló que algunos casos de investigación que han llegado a los medios de comunicación, porque involucran a grandes figuras públicas del gabinete anterior, fueron iniciados en la administración pasada y nosotros hemos sido responsables de simplemente analizarlas a cabalidad y concluir cada una de estas pesquisas .

Precisó Sandoval: lo digo porque quiero demostrar con ello, que no tenemos ninguna fobia o ningún ánimo persecutorio. Tenemos nuestra convicción de honrar la norma. En la secretaría y en el gobierno no tenemos filias ni fobias . Se han investigado, acusó, lo mismo a servidores públicos de la administración actual que de la administración pasada que tienen procesos administrativos pendientes.

Sandoval destacó que desde el primero de diciembre a la fecha han sido aplicadas 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, 875 inhabilitaciones y multas por más de 3 mil 596 millones de pesos.