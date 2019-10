Las irregularidades presentadas el fin de semana en las 122 asambleas realizadas como parte del proceso interno de Morena muestran que no hay condiciones para seguir con el proceso, indicó la secretaria general en funciones y presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, por lo que insistirá en la suspensión de las asambleas. Al igual que lo advirtió el presidente de la República, dijo, sí validan esas irregularidades, también me voy del partido.

Explicó que el Tribunal Electoral determinó que la Comisión de Justicia partidaria no cuenta con facultades resolutivas respecto al proceso interno, ya que es competencia del CEN, por lo que pondrá el tema sobre la mesa. Cómo vamos a aceptar el proceso cuando tenemos heridos, se robaron urnas, papelería, reventaron elecciones, yo no puedo validar un sinnúmero de irregularidades, no me hago responsable ni de lo qué pasó ni de lo que pase, no puedo ser tapadera. Con lo ocurrido, y hay todos los elementos a la vista, se puede decir que es inaceptable validar algo que es absolutamente ilegal , indicó.

Relató que presenció casos de legisladores que fueron rasurados del padrón, al mismo tiempo que otros fueron afiliados de último momento a pesar de que el listado está cerrado desde 2017. “Se tiene que replantear la forma de hacer las asambleas y tener la certeza que se harán bien… no podemos simular”, agregó.