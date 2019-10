La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los homicidios de al menos 14 elementos de la policía estatal de Michoacán. Solicitó a las autoridades competentes otorgar medidas de protección a los familiares de los uniformados y demandó el pronto y efectivo esclarecimiento de los crímenes, a fin de dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban el castigo que conforme a derecho corresponda y no haya impunidad .

El especialista en temas de defensa, seguridad nacional e inteligencia resaltó que el informe del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, diciendo que se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente en el tema, es muy desafortunado, porque con una diferencia de horas quedó completa y absolutamente desmentido por la actividad criminal .