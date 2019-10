Platicamos con algunos de estos músicos sobre los porqués de su migración: Todd Clouser (Estados Unidos): “Me quedé aquí por muchas causas. Para mí fue muy obvio cuando conocí a Hernán Hecht y a Aarón Cruz. Cuando Steve Bernstein vino a tocar con nosotros me dijo: ‘Ahí está tu banda, esa es una banda con identidad’. Esto es lo que siempre busqué. Fue por la relación con Hernán y Aarón a escala musical y personal. Tuve esta gran oportunidad y la necesitaba explorar. También, en lo personal, yo estaba en un momento de mi vida que necesitaba un cambio, y Aarón sabía de un departamento en el mismo edificio donde él vive y me dijo que podía rentarlo. Vine a la Ciudad de México, empecé a tocar con otros músicos, tuve la fortuna de girar un poco por Chiapas y Oaxaca, fui a Tijuana… y me enamoré de México y de sus músicos”.

Gabriel Puentes (Chile): “Llegué para quedarme unos meses a chambear en algo específico, y una vez que llegué a México empecé a conocer a algunos de los músicos que alimentaban la escena. Me di cuenta de que había músicos de muy alto nivel, que tocaban increíble, que hacían música interesante de todas partes, por eso me fui quedando; no fue que decidiera ‘ah, me voy a quedar’, y aquí estoy después de 19 años”.

Louise Phelan (Irlanda): He trabajado mucho en cruceros y muy seguido veníamos a México. Me dio mucha curiosidad la cultura, la gente, la música. Desde entonces he tenido algunas ligas personales con gente de aquí, y en mayo de 2010 decidí quedarme. La música mexicana tiene muchos ritmos, muchas raíces de su cultura, de su historia. Luego investigué cómo era el ambiente del jazz. Me puse a buscar en Internet y encontré varios compañeros que ahora son amigos. El primer pianista con quien tuve contacto es Álex Mercado; he tenido muchas colaboraciones musicales con él y se ha vuelto una amistad muy cercana. Obviamente, aquí el talento es increíble, hay muchísimos músicos dedicados, talentosos y disciplinados .

En Octubre, Jazz continúa con Louise Phelan. Martes 15 a las 17 horas en El 61 (Fray Servando Teresa de Mier 160, colonia Centro). Finaliza Flora Pasquet el viernes 26 a las 17 horas en Jazzatlán Capital (Guanajuato 239, colonia Roma).

Buen provecho.

