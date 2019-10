Desvío de recursos, peculado, abuso de confianza y colusión de servidores públicos son los delitos que la UABC imputa al gobernador y a los secretarios general de Gobierno, de Educación y de planeación y finanzas. Pedir al Poder Judicial que investigue lo que ocurrió no sólo pone en la mira de la Fiscalía General de la República al mandatario para que se jalen los hilos de la corrupción en Baja California, sino que deberá quedar claro también el papel de De Hoyos en esta trama.

La querella es la medida más trascendente de Valdez en días recientes, no sólo porque tocó a las puertas del Poder Judicial, sino porque implicó el rompimiento político del Grupo Universidad con Gustavo de Hoyos Walther. Pedir al Congreso que finque juicio político a Vega es irrelevante porque el panista está a 17 días de entregar la gubernatura y la crisis política es tal que no necesita que alguien lo inhabilite.

l conflicto de la Universidad Autónoma de Baja California con el gobierno del estado terminará en el Poder Judicial. El rector Daniel Valdez Delgadillo sacó a la calle a 35 mil estudiantes y académicos para exigir a Francisco Vega que le pague los mil 600 millones de pesos que debe a la máxima casa de estudios. Pero eso no fue todo: del discurso pasó a los hechos y presentó una demanda penal contra el gobernador.

El también presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es el presidente del patronato universitario y, de acuerdo con la ley orgánica, quien controla las finanzas de la Universidad. El tesorero de la institución le reporta a él y no al rector. Sin embargo, el presidente de la Coparmex no ha dado la cara en esta crisis. En enero, cuando se hizo público que el estado debía a la UABC mil millones de pesos en ese momento, el representante empresarial no dijo nada y ha permanecido en silencio. Tampoco participó en la movilización universitaria.

Los ex rectores y de Hoyos fueron cómplices del gobernador Vega. Dejaron crecer en silencio la deuda y nunca hubo la presión pública que hoy ejerce Valdez. El rector sabe que sólo la Federación puede sacar a la UABC de la crisis y es claro que el gobierno federal no le quiere dar a Gustavo de Hoyos mil 600 millones de pesos para que nuevamente los maneje con opacidad.