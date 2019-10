Critica postura de STPS sobre salarios caídos

el dicho al hecho... Pues sí, hay un gran trecho entre lo que dice el Presidente respecto de que ya terminó el neoliberalismo y estamos ahora en un modelo posneoliberal, y lo sostenido por la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, al rechazar de manera contundente la iniciativa de ampliar de un año a dos el pago de salarios caídos en caso de despido injustificado; coincide de manera lamentable con los argumentos del Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin y la Coparmex, que por supuesto son para proteger a la patronal.

Si los salarios caídos proceden es porque la o el trabajador fueron despedidos en forma injustificada, razón de más para que asuman la responsabilidad del hecho y no la carguen a la contraparte.

Quienes hemos litigado al respecto en favor de los trabajadores sabemos que un arma de los patrones es alargar los juicios como presión para llegar a arreglos favorables a sus intereses y al no generarse los salarios caídos no tendrán ya prisa para querer concluirlos, pues su acción de despido ya no le causará consecuencias y toda la presión será para el trabajador, que queda en plena desventaja en el caso de una conciliación.

El colmo, cuando señala que estas medidas afectarían a la sociedad, en particular a la dilación de los juicios laborales, cargando entonces esta dilación sobre los actores. Hay muchas razones más que argumentar contra ese criterio patronal, pero es importante también señalar que parte de la columna vertebral del neoliberalismo es la flexibilización de las relaciones de trabajo y abaratar los costos del despido. Esto es lo que está apoyando la autoridad. Ver para creer.

Benito Mirón Lince

Inmoral , que el FMI sugiera IVA a la comida

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó hace poco, en su reporte anual, que para que México mantenga en equilibrio sus finanzas deberá aumentar su recaudación fiscal y contener su gasto social, para lo cual propone aplicar el IVA de 16 por ciento a los alimentos en general y liberar los precios de las gasolinas.

En el gobierno de Fox se pretendió extender el IVA a los alimentos y a las medicinas, con la justificación de que los ricos contribuirían más, porque consumen alimentos caros, y de que a los pobres se les ofrecería protección social de salud. Desde entonces, el Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos se opuso a ello; argumentó que el país tiene más de 60 millones de pobres mal nutridos, con alta tasa de obesidad, hipertensión arterial, arterioesclerosis y diabetes.

Que somos un pueblo envejecido y enfermo, como lo refleja el perfil epidemiológico nacional. Los pobres carecen de protección social y las medicinas se encarecieron sin ningún control del Estado. Actualmente es mínima la población mexicana que puede adquirir los fármacos o ser atendida a tiempo por un médico del sector público.

Pese a que el FMI no entienda que la política nacional cambió, resulta una inmoralidad pretender obligar a un pueblo pobre, mal nutrido, viejo y enfermo, a pagar impuestos por comer y por curarse.

Rafael Cervantes López, Colegio Médico de México

Reclamo a Toyota