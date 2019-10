Reyes Martínez Torrijos

Martes 15 de octubre de 2019

La novela Desierto sonoro explora las formas de escribir sobre la ‘‘violencia política” y apuesta por la ficción en un ambiente muy adverso. ‘‘De ésta se hallan las hebras que nos unen y las historias fundacionales que nos narramos”, sostiene la escritora Valeria Luiselli sobre su texto finalista del Premio Booker 2019, que mañana será presentado en la Galería Kurimanzutto.

En el libro, publicado por Editorial Sexto Piso, se ‘‘yuxtaponen las campañas de genocidio contra los pobladores originales de Estados Unidos y luego su confinamiento en reservaciones” y el actual ‘‘encarcelamiento masivo de personas que llegan a pedir asilo político”, detalla la autora en entrevista con La Jornada.

‘‘La manera de que fueron exiliados dentro de su propio territorio y confinados en lugares donde la tierra era yerma y no iban a poder prosperar, condenados a la pobreza perpetua. Así siguen las cosas. No muy distinto de lo que hicimos en México”, postula Luiselli (CDMX, 1983).

Este momento ‘‘de violencia histórica de un Estado ejercido contra un pueblo, está yuxtapuesto al presente, cuando el gobierno estadunidense encarcela masivamente a personas que piden asilo político. No han hecho nada ilegal, pero son tratados como criminales, como indeseables e ilegales”.

El diario estadunidense The New York Times consigna: ‘‘Un nuevo clásico que rompe moldes… en manos de Luiselli, la novela se vuelve verdaderamente innovadora: eléctrica, elástica, sugerente y original”.

Mucho camino por andar

Valeria Luiselli menciona que en esa obra ‘‘medita sobre las narrativas fundacionales. El imaginario colectivo de Estados Unidos no admite a las personas que no son blancas, anglosajonas y protestantes. El cuerpo mestizo, el ser humano latino, la persona hispana o nativoamericana no tienen cabida. Esta novela se escribe a contrapelo de esa versión. Hay mucho camino que andar pero es un flujo para esa rescritura de la historia”.

Refiere que inició la novela en 2014. Al tiempo, se hizo traductora e intérprete de niños que llegaban a pedir asilo a Estados Unidos, en la Corte de Migración. ‘‘Empecé a usar el escrito como un medio para denunciar la crisis migratoria. No estaba haciéndole ningún favor a la narración ni a la circunstancia misma, tratando de calzarla en el tejido ficcional. No era ético ni estéticamente interesante”.

Entonces detuvo la escritura ‘‘para adquirir mayor claridad. Escribí el ensayo breve Los niños perdidos, que era mi denuncia directa de lo que estaba presenciando. La no ficción fue el medio adecuado para lo que yo quería hacer en ese momento. Una vez que hice eso, pude regresar a la novela sin sentir que era un instrumento’’.