Martes 15 de octubre de 2019

El crítico literario estadunidense Harold Bloom murió ayer a los 89 años en un hospital de New Haven, Connecticut, confirmó su esposa Jeanne al diario The New YorkTimes.

En 1994, a raíz de que publicó su ensayo El canon occidental, el autor se convirtió precisamente en eso: en una de las voces con mayor autoridad que dieron durante años el visto bueno a la literatura de su país y europea, principalmente.

Bloom declaró a Shakespeare ‘‘Dios”, de Octavio Paz dijo que era ‘‘un escritor muy vigoroso”, de Jorge Luis Borges afirmó que era un autor ‘‘fascinante, pero no un creador”, y del chileno Roberto Bolaño comentó ‘‘hay algo ahí, ya veremos”, declaraciones que, por supuesto, causaron polémica en su momento en el medio literario latinoamericano.

Cuando Bob Dylan recibió el Nobel de Literatura en 2016, el crítico simplemente declaró: ‘‘es un chiste”. Mientras, del Nobel lusitano José Saramago decía: ‘‘no sé cuál es el género exacto de sus libros” y, por supuesto, negaba que El Evangelio según Jesucristo fuera una novela.

La última cátedra en Yale, el pasado jueves

Harold Bloom nació en Nueva York en 1930, en el seno de una familia judía asquenazí asentada en el barrio de South Bronx; aprendió el yidis y el hebreo literario antes que el inglés. Estudió en las universidades de Cornell y Yale, en esta última fue profesor hasta el pasado jueves, cuando impartió la que sería su última clase, como parte de la cátedra Sterling, que dictaba desde 1955. También fue titular de la cátedra Berg de la Universidad de Nueva York de 1988 a 2004.

Escribió alrededor de 20 obras de crítica literaria, religiosa e incontables artículos, reseñas y prólogos, todas ellas rodeadas de acaloradas polémicas en la comunidad académica; por ejemplo, al expresar que feministas, estructuralistas o marxistas de su generación pertenecían a ‘‘las escuelas del resentimiento”

No faltó la ironía en sus palabras, al decir que todo ‘‘hallazgo literario” no era más que una variación sobre un tema ya conocido.

Los autores que pertenecen al Olimpo-Bloom fueron elegidos, según el crítico, por su ‘‘sublime naturaleza representativa. Gran valor estético, fuerza espiritual y poder de influenciar otras generaciones”.

Ellos son: ‘‘Dios” Shakespeare, Dante, Samuel Johnson, Goethe, Wordsworth, Chaucer, Joyce Montaigne, Molière, Milton, Walt Withman, Charles Dickens, Eliot, Tolstoi, Ibsen, Freud, Proust, Pessoa, Kafka; sólo tres mujeres, Jane Austen, Virginia Woolf, Emily Dickinson, y sólo tres autores en español, por supuesto Cervantes, Neruda y Borges, aunque en entrevistas posteriores el crítico afirmó que si tuviera que elegir de nuevo a autores latinoamericanos habría remplazado a Neruda por César Vallejo o por Gabriela Mistral, ‘‘más auténtica, porque es sombría”.