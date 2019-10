Ap

Lunes 14 de octubre de 2019

Nueva York. ¿El consumo de carne roja es benéfico o no? Ojalá la respuesta fuera tan sencilla.

Un equipo de investigadores internacionales recientemente remeció al mundo de la nutrición al decir que no hay suficiente evidencia para recomendar a la gente reducir su consumo de carnes rojas o procesadas, aparentemente contradiciendo los consejos de prominentes expertos y organizaciones de salud como la Sociedad Americana contra el Cáncer y la American Heart Association.

Pero los investigadores no dijeron que la gente debía comer más carne, o que fuera saludable. No se realizaron estudios adicionales, y ellos no reportaron nuevos hallazgos de los efectos de la carne en el cuerpo. En vez de eso, el análisis ofreció un nuevo enfoque sobre cómo aconsejar a la gente acerca de su alimentación y salud y criticaron la manera en que a menudo se hace.

La diferencia expone problemas de investigaciones de nutrición que desde hace mucho han sido reconocidas por la ciencia: los estudios de nutrición rara vez son concluyentes y los riesgos y beneficios alimenticios por lo general son demasiado simplificados.