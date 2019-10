El dispositivo, dijo, ha ayudado a evitar lo que especialistas llaman el efecto faro o distorsiones en la estructura salarial. Sin embargo, fueron excluidos y ahí obedece que se acortó esta brecha entre los generales .

Ha habido una pérdida de alrededor de 18.43 pesos que han dejado de percibir vía el MIR. De manera obligada el año pasado se tuvo que incluir a los profesionales en la zona libre de la frontera norte , mencionó.

Peñaloza Méndez indicó que se ha propuesto incluir a las trabajadoras del hogar en la lista de salarios mínimos profesionales –actualmente el Consejo de Representantes de la Conasami (instancia tripartita) analiza el incremento de salario de este sector– y también jornale-ros agrícolas.

De igual manera, reconoció que no sólo hay presiones de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos –ante la firma del tratado de libre comercio TMEC– para que se incremente el salario mínimo general, sino también de sindicatos y empresas de esos países, por lo que afirmó: hay un compromiso para hacerlo.