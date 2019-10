Este año en México las lluvias han estado por abajo de la media. Según el Servicio Meteorológico Nacional, es el segundo con menos precipitación pluvial desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Hasta en las regiones que se distinguen por la abundancia de lluvias no hubo suficientes. Como Chiapas y los estados que integran la península de Yucatán, el centro y norte del país. Y sin huracanes que traen agua en abundancia, las obras para captarla no se llenan a plena capacidad. Ello da como fruto problemas en el sector agropecuario y en el abasto de líquido para las poblaciones. A todo lo anterior se agrega 2.2 grados más de temperatura. El último lustro los termómetros registran cifras al alta y continuarán así por el cambio climático y la ausencia de las medidas necesarias para paliarlo.

Todos los documentos de los expertos y los organismos internacionales advierten que llevamos décadas con serias variaciones climáticas. Van desde lluvias torrenciales hasta la falta de ellas; de oleadas de calor a frío extremo. México no está exento de sufrirlas. Sin embargo, a escalas nacional, estatal y municipal, las instancias oficiales no cuentan con los programas adecuados a fin de enfrentar los problemas que todo ello ocasiona en la población, las actividades económicas y la biodiversidad. Abundan los estudios de reconocidos especialistas y de centros de investigación en los que se plantean las mejores formas de evitar lo peor. Mas parece que los funcionarios no saben de ellos y siguen como si no ocurriera nada. Algo imperdonable, pues está probado que es mucho más viable y menos costoso en todos sentidos prevenir los desastres que remediarlos.