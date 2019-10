Néstor Jiménez

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 14

Integrantes del grupo Para Todos, Todo, formado por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), presentaron un fragmento del acta constitutiva de Generadora Fénix en la que aparece el líder sindical Martín Esparza como vocal, lo cual prueba que, aseguran, forma parte del consejo consultivo de esa empresa.

Los trabajadores señalaron que ello demuestra que Esparza es al mismo tiempo líder sindical e integrante de la parte patronal.

En el documento de 12 páginas con sellos de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y que exponen en sitios de Internet vinculados con dicho grupo, se indica que la empresa, registrada en 2015, tiene una administración colegiada con un presidente, un secretario y tres vocales, entre ellos Esparza.