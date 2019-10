La tesis 1.a/J.80/2019 de la primera sala de la SCJN señala que “la doctrina de la ‘real malicia’ requiere no sólo que se demuestre que la información difundida es falsa, sino, además, que se publicó a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar.”

Esta tesis de jurisprudencia se sustenta en cinco casos resueltos por la SCJN respecto a amparos interpuestos por gobernadores, medios de comunicación y periodistas envueltos en litigios civiles sobre injurias, difamación o daño moral o al honor.

El origen

Todas estas conductas han sido eliminadas de los códigos penales, pero pueden demandarse por la vía civil, donde el ofendido logra obtener, si gana el juicio, una reparación económica o simplemente una retractación y disculpas por parte del autor.

El concepto de real malicia tuvo su origen en Estados Unidos, durante la lucha por los derechos civiles de los años 60 del siglo pasado, cuando la policía de Alabama demandó al periódico The New York Times por publicar un desplegado firmado por Martin Luther King. En el caso, la Corte Suprema de ese país consideró que el diario no había actuado con el ánimo de dañar a nadie y por lo tanto no hubo real malicia .

La nueva tesis de jurisprudencia será de aplicación obligatoria para todos los juzgados y tribunales del país a partir de hoy.