César Arellano y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 13

El próximo jueves el décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, decidirá si revoca la última de las siete suspensiones definitivas que mantienen detenido el proyecto para construir el nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Si se quita la suspensión se eliminarían todos los obstáculos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comience las obras.

Sin embargo, para el colectivo #NoMásDerroches sería ilegal, pues quedan pendientes más de 140 amparos que tramitaron contra la megaobra que el gobierno federal planea edificar desde julio pasado. El Presidente dice que sí, pero si pretenden respetar el estado de derecho no tendrían por qué iniciar, ya que no existe un programa ejecutivo ni avales de la Dirección General de Aeronáutica Civil o del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no hay nada. La Sedena no puede construir un aeropuerto civil porque no tiene título de concesión ni capacidad jurídica de obtenerlo, no es una sociedad mercantil en términos del artículo 10 de la Ley de Aeropuertos .