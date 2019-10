En su mensaje difundido en redes sociales, el titular del Ejecutivo recordó que hace unos días en Palacio Nacional congresistas expresaron su preocupación: “¡Fíjense!, diputados de Estados Unidos preocupados porque aumente el salario de los trabajadores en México y las condiciones laborales, que haya libertad sindical y que haya democracia en los sindicatos. Eso lo están poniendo en la mesa, no es una condición, pero sí quieren tener la certeza de que vamos nosotros a cumplir… Como se dice coloquialmente, eso para nosotros es pan comido porque coincidimos plenamente sin que ellos nos acicateen, son nuestras convicciones, nuestros principios”.

Adelantó que en el texto que enviará eso quedará garantizado y, como hizo en la misiva que remitió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planteará que nos importa mucho que se apruebe el T-MEC lo más pronto porque conviene a las tres naciones.

“Y no queremos que se use el tema con propósitos políticos electorales. Entre más se acerquen las elecciones de Estados Unidos –noviembre de 2020– se va a ir calentando el ambiente. Van a haber acusaciones mutuas, como sucede en todos los países, en todas las democracias; se desbordan las pasiones y no queremos que se contamine lo del tratado con la confrontación política electoral” en esa nación.

Recordó que el salario mínimo aumentó 16 por ciento este año, como nunca antes. Y enfatizó que en San Quintín, el de los jornaleros pasó de entre 100 y 120 pesos a 230.