P

ara tratar de dar legitimidad a la impugnada decisión de extender el periodo del actual gobernador electo del estado, Jaime Bonilla, el Congreso de Baja California realizó ayer una encuesta ciudadana carente de rigor, equívoca en su formulación y tan falta de sentido democrático y legal como el yerro al que pretendió dar cobertura.

Cabe recordar que el 2 de junio pasado tuvo lugar una elección local en la que se disputó una gubernatura por dos años –con el propósito de empatar los comicios locales con los federales de mitad de sexenio– en la que Bonilla obtuvo un triunfo abrumador sobre sus oponentes. Un mes después, de manera inopinada y a contrapelo del más elemental sentido democrático, el Legislativo local aprobó una modificación a la Constitución de la entidad a fin de convertir ese bienio en un quinquenio.

Tal maniobra no sólo resultó violatoria de la voluntad popular, que se manifestó por un gobierno de dos años, y no por uno de cinco, sino también del principio básico del derecho que estipula la improcedencia de legislar en beneficio o perjuicio de un individuo en particular. En concreto, esa determinación legislativa es un peligroso precedente para que cualquier Congreso local, e incluso el federal, modifique a voluntad, y con base en negociaciones impresentables, el periodo de cualquier servidor público electo o en funciones.