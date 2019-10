Puigdemont, junto con un grupo de colaboradores y ex consejeros decidieron huir de Cataluña y desde finales de 2017 viven refugiados en países europeos sin poder regresar porque podrían ser detenidos y juzgados por los mismos cargos que sus compañeros.

En ese trance rumbo a la secesión, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont –refugiado en Bélgica desde hace dos años– impulsó lo que se conoce como el próces: un plan detallado y elaborado por el gobierno catalán y los tres principales partidos políticos soberanistas: Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular para proclamar la independencia de España, de manera unilateral.

Los líderes independentistas fueron acusados de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia. Ya se han filtrado algunos detalles sobre la sentencia, que advierten que los procesados no serán condenados por rebelión, pero podrían enfrentar penas de cárcel hasta de 12 años e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el mismo tiempo.

Los políticos catalanes que decidieron enfrentar a la justicia están encarcelados desde entonces. El proceso, que comenzó en la pasada primavera, contó con más de 500 testigos y se analizaron miles de documentos, pruebas gráficas y videos para dictar lo que ya muchos consideran la sentencia más importante en la historia contemporánea de España.

De acuerdo con las filtraciones de la sentencia, este lunes el máximo tribunal contempla informar sobre las condenas de sedición para los nueve encarcelados: el ex vicepresidente Oriol Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

El tribunal que preside Manuel Marchena se acerca así a la calificación jurídica que presentó la Abogacía del Estado y entiende que los líderes secesionistas promovieron las movilizaciones multitudinarias en Cataluña en otoño de 2017, pero no instigaron los actos violentos como parte de su plan para declarar la independencia. Es decir, que serían condenados por sedición y no por rebelión, como solicitaba la Fiscalía, con lo que se prevén condenas máximas de 12 años de cárcel.

Los otros tres imputados que se encuentran en libertad, los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, no serán condenados a penas de prisión, pero los van a declarar culpables del delito de desobediencia. Según las filtraciones, la sentencia será unánime.