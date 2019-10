Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 28

Teotitlán Del Valle, Oax., Para Abigaíl Mendoza, cocinera con más de 40 años de experiencia y originaria de Teotitlán del Valle, localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, es un orgullo ser indígena zapoteca y representar a Oaxaca y a México en diversas regiones del mundo, adonde ha llevado sus costumbres y tradiciones. Recientemente la edición nacional de la revista Vogue le dedicó su portada.

Mendoza, quien ha visitado Estados Unidos, España, Sudáfrica y Francia, entre otros países, destacó que lo más importante es estar orgullosa de sus raíces y lengua, ya que en conjunto han dado identidad a su pueblo. Por ello, dijo, es necesario preservar las tradiciones, no sólo de Teotitlán, sino de todas las comunidades indígenas oaxaqueñas y del resto del país.

Lamentablemente, señaló, la discriminación que los indígenas viven a diario en México y en el mundo hace que las personas dejen su lengua y costumbres con tal de encajar en el resto de la sociedad.

Los ciudadanos, apuntó, deben comprender que su historia les da identidad, una gran riqueza , que en su caso, resaltó, es lo que da sabor a los platillos que ofrece en su restaurante en Teotitlán y los que prepara donde es invitada.

Consideró que el hecho de que una persona deje atrás sus costumbres no significa que va a ser aceptada o que vaya a formar parte de un nuevo grupo. “Al sentirse avergonzadas creen que no valen, y no es así. Hablar tu lengua, presentar tu cocina, eso te identifica.