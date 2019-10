Deseaba recuperarse para trabajar, recuerda

Sus planes “se enfocaban en recuperarse; fui una de las últimas personas que lo vieron cuando lo aislaron, lo cual sucedió entre febrero y marzo del año pasado. En ese entonces me pedía que lo fuera a ver y estuve ahí con él. Poco después, ya en Miami, ni a Laura Núñez ni a Rafael Rivas –su mánager durante 25 años en Los Ángeles– los dejaron verlo. Nosotros fuimos el trío que siempre estuvo con él, pasara lo que pasara” en su vida, incluso cuando estuvo internado en el hospital en la Ciudad de México.

Jiménez aseguró que a José José le faltó por hacer su película. “De hecho no pudimos hacer promoción con la serie, la cual se estrenó en varios países. No pudimos hacerlo porque ya estaba enfermo. No obstante, me decía: mira me voy a recuperar y me pondré a chambear. Con la cinta –que planeaba que sería en inglés y español– sí vamos a hacer una fuerte promoción”.

De qué se arrepintió El príncipe de la canción, se le preguntó. Jiménez respondió: “En una ocasión se lo pregunté y contestó esto, ‘no me arrepiento de nada, tal vez, lo único es de no haber grabado mi disco con Frank Sinatra’. Además, destacó que su mayor orgullo era su conexión con el público”.

Respecto de lo sucedido en torno al fallecimiento del cantante, Jorge Jiménez, originario de Zaragoza, Coahuila, expresó: me siento mal de saber que José murió triste. No se despedió de sus hijos mayores ni conoció a su nieta .

Todo fue rarísimo cuando quedó incomunicado, desde mayo de 2018. Ya no contestaba mensajes, le llamé a Sarita y nunca me volvieron a responder. Lo mismo les ocurrió sus hijos Marysol y José Joel, así como a Núñez y a Rivas .

Esperábamos el milagro de que alguien lo fuera rescatar del lugar donde estaba; que le diera un teléfono para que se comunicara . lo cual nunca sucedió. Estoy muy molesto , puntualizó.

La carrera de Jiménez abarca proyectos en México, Canadá y Estados Unidos. Participó en las series Narcos: México e Historia de un crimen: Colosio, donde interpretó a Luis Donaldo Colosio, ambas de Netflix. Entre sus proyectos están las cintas Alita: Ángel de combate y Destierro, que se encuentra en etapa de posproducción.