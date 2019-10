Los cineastas Andrés Ibáñez y Alejandro Díaz San Vicente tomaron una de esas realidades y la plasmaron en el documental A Six Dollar Cup of Coffee, estrenado el viernes pasado y que retrata la vida de una comunidad tzeltal, en el norte de Chiapas.

▲ Ahora, cada vez que tomamos una taza de café implica un ritual, señalan los cineastas, quienes preparan su próxima cinta en la que el tema central será el cacao. La dos primeras imágenes, fotogramas de la película. Foto cortesía de la producción

Sin embargo, esa fue también la primera vez que la comunidad pudo ver la otra parte de la historia: esa en la que expertos de México y Estados Unidos pronostican las peores dificultades ante la empresa que los tzeltales se han propuesto.

Ibáñez y Díaz San Vicente afirmaron que luego de los obstáculos a los que la cooperativa se enfrentó, ahora han logrado recuperar su producción regular y han diversificado sus productos.

Los realizadores de A Six Dollar Cup of Coffee aseguraron que ellos mismos han cambiado su forma de consumir café. Aprendimos junto con la cooperativa cómo puede ser el aromático. No es que esté bien ni mal. En el café no hay buenos ni malos, simplemente son personas viendo cómo sacarle mayor provecho a su proyecto .

Ambos consideran que es importante hacer algo para cambiar la manera en que tomamos el café. “Nuestras decisiones de consumo moldean la realidad. Si te quejas de que algo no te gusta, pero lo consumes no cooperas para que se modifique, y al revés.

Ahora, cada vez que tomamos una taza de café hay un respeto, un ritual acerca de lo que bebo. Nuestras tazas ya no son tan casuales. Siempre tratamos de preguntar, de buscar el origen, de elegir con más cuidado las cafeterías a las que vamos , precisaron.

El documental, que en un principio fue financiado por los cineastas y luego recibió el apoyo del estímulo fiscal, Eficine, se estrenó en el festival de Guadalajara el año pasado. Ibáñez y Díaz Díaz San Vicente preparan una nueva cinta que sigue la línea de A Six Dollar Cup of Coffee: los ingredientes, siendo el cacao el tema central.

El filme se presenta en recintos como la Casa del Cine, el Cine Tonalá y las cinetecas de ciudades como la de México, Guadalajara y Monterrey. Los directores esperan que esté disponible en plataformas de streaming.