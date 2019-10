Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 20

La única vía para comenzar a resolver los enormes rezagos sociales que enfrenta el país es con un aumento en el gasto público. Y para financiarlo de manera sana es necesario emprender una reforma tributaria desde ahora y no dentro de tres años, como ha planteado el gobierno. Carlos Tello Macías, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), premio Universidad Nacional y ex funcionario público en años de profunda crisis económica, redondea: Sin crecimiento económico no hay desarrollo. Es importante crecer y hacerlo en cierta dirección .

Ex embajador en la Unión Soviética, Cuba y Portugal, Tello Macías dice a La Jornada: sin reforma fiscal no habrá mayor crecimiento económico. Posponerla, añade, significa que la actividad seguirá arrastrándose , con tasas de desempeño que, como las que se han registrado en las pasadas tres décadas, no duda en calificar de mediocres .

Llevamos desde mediados de la década de los años 80 del siglo pasado con un crecimiento mediocre , apunta el profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre 1983 y la fecha, añade, el producto interno bruto (PIB) por persona ha crecido, en promedio, por debajo de uno por ciento anual. En los 48 años transcurridos entre 1934 y 1982 estuvo por encima de 3 por ciento al año.

No sólo la economía mexicana no ha tenido un comportamiento satisfactorio, sino que las condiciones generales de existencia de la población en su conjunto no han mejorado , resume Tello, quien durante el gobierno del ex presidente José López Portillo (1976-1982) fue secretario de Programación y Presupuesto y director del Banco de México.

Si queremos mejorar las condiciones generales de existencia de la población, la economía debe crecer y hacerlo a un ritmo acelerado y sostenido. Para esto es necesario llevar a la práctica una reforma fiscal en la que se defina claramente cómo gastamos, dónde debemos gastar y cómo vamos a obtener los recursos para ese gasto. En ese orden.

Se refiere a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no proponer cambios fiscales sino hasta cumplido el tercer año de gobierno y de no aumentar la deuda pública, que ahora ronda 45 por ciento del PIB.

El gasto público, que no se ha activado todavía, jala al privado. La prueba está, dice, en que no hay inversión privada, en que todo está estancado.

Los importantes rezagos sociales y la falta de crecimiento sólo se van a poder atender con gasto público, que debe estar bien financiado. Esto entraña una reforma tributaria y limitar los candados a la contratación de deuda pública; tenemos margen para un mayor endeudamiento.

–¿Cuál es ese margen?

–Ahora la deuda representa alrededor de 45 por ciento del PIB. Podemos 10 puntos más, que llegue a 55 por ciento. Los recursos derivados de una reforma fiscal y de contratación de deuda deben estar orientados a desarrollo social, incluyendo educación y salud; a infraestructura, al uso y aprovechamiento de agua, energía, petróleo, generación de energía eléctrica, comunicaciones y transportes, y lo que se pueda en materia de informática. Esa es la infraestructura básica, y ahí debe estar orientado el gasto.

–¿Es un error posponer una reforma fiscal?