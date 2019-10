Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 2

Stuttgart. Si la rumana Nadia Comaneci quedó ligada para siempre a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, la estadunidense Simone Biles ha quedado instalada en la memoria por lo que ha conseguido en el Campeonato Mundial de Stuttgart.

Biles, la pequeña joven que vuela y se clava en tierra como una daga bien templada, rompió el récord de medallas para una gimnasta en mundiales, al ganar este domingo dos oros más, en viga y piso, para llegar a 25 metales, cifra que deja atrás al bielorruso Vitaly Scherbo, quien tenía la marca de 23.

Con su triunfo en piso, Biles cierra el Mundial 2019 con cinco oros. Ya se había proclamado campeona por equipos, en el concurso general, en salto y en viga de equilibro, la primera medalla dorada de este domingo.

Sólo se le resisten las barras asimétricas, el único aparato en el que nunca ha sido monarca del mundo. En la ciudad del sur de Alemania quedó quinta en la final del sábado.

Pero Stuttgart quedará como el Mundial más exitoso para Biles, con cinco oros de un total de seis en juego. Hasta ahora, su récord estaba en cuatro (2014, 2015 y 2018).

Pero para Biles no se trata de las estadísticas. No pudiera sentirme más emocionada por la actuación que he tenido en este campeonato , dijo; ¿el récord de medallas? No me interesan los números .

Con 22 años es ya una heroína para gimnastas más jóvenes que crecieron viendo sus rutinas. Soy segunda en el mundo, detrás de Simone, y ella es increíble. Ser segunda es algo muy loco , dijo la gimnasta estadunidense Sunisa Lee, de 16 años, quien ganó la plata en los ejercicios de suelo; no sé cómo ha podido hacerlo por tanto tiempo .

Biles registró 15.066 puntos en la viga tras una rutina casi impecable, optando por un desmonte simple en lugar del doble-doble que realizó en campeonatos previos.

Ese desmonte es un motivo de irritación para Biles, quien introdujo el doble-doble esta temporada y vio esa maniobra bautizada con su nombre en el torneo; tiene ya cuatro. Ella siente que la Federación Internacional de Gimnasia no recompensa la riesgosa maniobra con suficientes unidades.