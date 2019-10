Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 31

El Congreso de la Ciudad de México cumplirá un mes y medio sin titular de comunicación social.

Pese a los problemas que se han suscitado por la falta de un coordinador de esa área, el pleno tampoco ha ratificado a un encargado de despacho, por lo que se mantiene acéfala desde el 31 de agosto pasado, cuando José Ignacio Rodríguez Reyna dejó el cargo.

Desde esa fecha las funciones del área recaen sobre Jorge Navarijo, quien es coordinador ejecutivo A, sin que hasta el momento haya recibido el nombramiento oficial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, descartó que haya incertidumbre en cuanto a la titularidad de comunicación social, y sostuvo que al momento no hay un perfil específico de quién pudiera ser el nuevo coordinador.