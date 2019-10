Sandra Hernández García y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 14 de octubre de 2019, p. 30

El ex subsecretario de Egresos de la Junta de Dirección de Administración de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Hedilberto Chávez Gerónimo, fue detenido el sábado e ingresado al Reclusorio Sur por el desvío de 48 millones de pesos. Además, están por ejecutarse varias órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la administración capitalina, como Édgar Tungüí, ex comisionado de Reconstrucción, y Felipe de Jesús Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la detención ocurre luego de que una serie de personas son investigadas por actos de corrupción en la pasada administración.

En entrevista, recordó que tanto en la Secretaría de Administración y Finanzas como en otras dependencias del gobierno central hay investigaciones serias y sustentadas, tras las cuales varios ex funcionarios han resultado presos por participar en actos irregulares.

Me da gusto que la Procuraduría (General de Justicia, PGJ) siga avanzando en las investigaciones y que vaya dando resultados, porque se cometieron muchas irregularidades , manifestó.

Reiteró que su gobierno no será tapadera de nadie, pues tanto la Secretaría de la Contraloría General como la procuraduría trabajan para resolver los casos de posibles actos de corrupción.