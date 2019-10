Mariana Borja Rodríguez y Alejandro Suárez Pareyón, coordinadores del laboratorio, realizan investigación sobre el suelo de uso habitacional, señalan que existe un esquema económico que privilegia a la empresa privada para que resuelva las necesidades de vivienda de la sociedad y que poco se podrá hacer para resolverlo en tanto las normas financieras y de construcción no se modifiquen.

Es decir, el modelo económico que promueve este negocio sólo ofrece a la mayoría de la gente casas muy pequeñas y en sitios remotos. Y difícilmente se podrá cambiar este esquema económico que privilegia a la empresa privada para que resuelva las necesidades de la sociedad, pero sí se puede influir para que cambien las normas establecidas para ese tipo de edificaciones.