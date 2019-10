Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2019, p. 29

A finales de noviembre se presentará el Programa Nacional de Vivienda 2020-2024, que contempla un cambio total de paradigma, en donde la vivienda se ve como un derecho humano . Además, estará basado en los lineamientos que plantea ONU Hábitat, informó Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria explicó que esta semana concluyeron los cinco foros regionales para recabar información sobre las necesidades en el rubro, y acotó que ya se cuenta con diagnóstico, objetivos y estrategias. Nos estamos basando en los siete elementos de la vivienda adecuada de la ONU , esto es: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, ubicación, adecuación cultural, accesibilidad y asequibilidad.

Arvizu Machado, quien asumió el cargo el primero de octubre, en sustitución de Armando Rosales, explicó que las viviendas deben generar bienestar y dar calidad de vida a las familias , por eso deben estar en lugares cercanos a las fuentes de empleo, deben adecuarse a las necesidades de las familias, porque no es lo mismo en el norte que en el sureste , y aseguró que no se cometerán los errores de sexenios pasados, en los que se construyeron gran cantidad de casas, con materiales deficientes, en lugares alejados, sin servicios, lejos de los trabajos y los centros educativos, lo que derivó en su abandono. Incluso en algunos casos se construyeron sobre zonas de riesgo .

“La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario Román Meyer Falcón (titular de la Sedatu) es ver qué cosas del pasado no funcionaron, y resarcir algunas cosas que se hicieron (…). Lo que sucedió en administraciones anteriores es que se veía el tema más cuantitativo y no cualitativo, mucho era el número de viviendas que se hacían. Entonces se producían muchísimas viviendas, y no se cuidaba la calidad, la ubicación ni qué impacto tendrían esas viviendas en las familias. Estaban enfocadas en quienes podían pagar un crédito, y parte del nuevo enfoque es atender a las personas no afiliadas, que no tienen acceso a crédito del Infonavit ni del Fovissste u otra institución financiera, y que históricamente han quedado rezagadas. Entonces, vamos a voltear como federación a ver estas familias y atenderlas, y para ello vamos a necesitar a la iniciativa privada y a las constructoras”.