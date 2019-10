L

a crisis de la migración en tránsito se anunció en 2014, como crisis humanitaria, por Barack Obama. Y ésta se expresa en el número de aprehensiones por parte de la patrulla fronteriza. Ya no de trabajadores migrantes, como era tradicional, ahora las capturas son de familias, mujeres, niños y de menores no acompañados. Propiamente no los capturan, se entregan a la patrulla fronteriza y solicitan refugio.

Este nuevo patrón migratorio centroamericano echa abajo todos los sistemas de control fronterizo que existían, ya no sirve el muro, las cámaras de vigilancia, los helicópteros y las miles de camionetas que controlan la frontera. También entra en crisis el sistema y modelo de refugio, los juzgados migratorios están saturados y las leyes vigentes obligan a liberar a los menores de edad y las familias después de 20 días en un centro de detención. La crisis se resuelve, en parte, con la cooperación de México, para detener y deportar a migrantes.

En 2016 vuelven a recalentarse los circuitos migratorios con el arribo de migrantes haitianos, africanos y cubanos, todos piden permisos de salida para poder transitar hasta la frontera.

En 2017, con la llegada de Donald Trump al poder, no sólo se plantea la lucha en contra de la migración de los “ bad hombres”, también empieza la batalla legal en Estados Unidos para reformar las leyes sobre migración y refugio.

El año 2018 está marcado por dos sucesos, por dos caravanas de indocumentados centroamericanos que llegaron a México, una en abril y otra en octubre. La primera llamada Viacrucis Migrante, se organiza en Semana Santa y pretende darle un sentido de peregrinación y sufrimiento de las personas migrantes.

Es una caravana pequeña, pero llama la atención de la cadena de televisión Fox y por ende del presidente Trump, que empieza a demonizarla y hablar de una invasión. Se renuevan las acusaciones de que México no hace nada para detenerla.

En octubre se forma otra caravana en Honduras. La cual se organiza en las redes sociales y parte de San Pedro Sula. Son un par de miles, en el camino se suman otros tantos y se incorporan salvadoreños y guatemaltecos. De nuevo las cadenas de televisión estadunidenses informan que vienen los ca-ravaneros y se despierta el interés en los medios de comunicación a escala global.

La caravana se concentra en la frontera y esperan juntos para cruzar por el puente del río Suchiate. Son 7 mil migrantes que presionan ahí para pasar. Las medidas de control y detención de nada sirven. Los ofrecimientos de refugio y trabajo en México no le interesan a nadie. En un mes atraviesan el territorio mexicano, seguidos paso a paso por los medios y llegan a Tijuana. Allí esperan en campamentos improvisados. La tensión crece día a día y una estampida que pretende cruzar la frontera es detenida con gases lacrimógenos.