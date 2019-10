Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2019, p. 9

El hecho de que la Ley de Austeridad Republicana prohíba a los altos funcionarios trabajar en la iniciativa privada por 10 años luego de dejar un cargo es una medida excesiva que no termina con el conflicto de interés y sí en cambio perjudica gravemente a los servidores públicos, señalaron especialistas en temas laborales y de transparencia.

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, consideró que esa disposición no resultará eficiente para combatir el conflicto de interés, pues pasados tres años (de que dejó su cargo), el funcionario ya no tiene información privilegiada, porque su vigencia no es tanta. Diez años es un periodo excesivo que afecta a los servidores públicos, porque además hay que preguntarse cómo se va a impedir realmente que tome otro trabajo y cuál va a ser en la práctica la sanción en su contra , señaló.

Lo anterior, indicó la especialista, se relaciona también con el hecho de que no existe un servicio civil de carrera que proporcione estabilidad en el empleo a los funcionarios, y por ende los obliga a hacer cualquier cosa con tal de no perder su puesto, incluyendo actos ilícitos.