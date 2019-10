El Presidente llegó retrasado a San Quintín porque la gente lo fue deteniendo desde Tijuana en distintos tramos de la carretera, que suman casi 300 kilómetros de trayecto. Ahí, durante su visita al hospital rural, algunos ciudadanos portaron mantas en contra de la ley Bonilla –sobre lo que el Presidente no quiso declarar a su llegada a Tijuana, con el argumento de estar en huelga de entrevistas – y maestros interinos del sistema de educación básica estatal –integrantes de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– demandaron el pago de salarios que les deben desde hace más de un año. Al respecto, López Obrador anunció que la Federación se va a hacer cargo del pago de la nómina de docentes jubilados, pensionados e interinos.

Recordó que se transfirió a los estados la nómina magisterial en el sexenio de Ernesto Zedillo y nunca se tomó en cuenta el crecimiento de la matrícula, lo que ha provocado que los maestros estatales a veces no cobran . En la visita, el Presidente fue acompañado por Vega de la Madrid.

Horas antes, en el hospital rural de El Fuerte, Sinaloa, el mandatario reiteró que en su gobierno la prioridad son los pobres, por lo que consideró masoquistas a quienes extrañan las políticas neoliberales y llamó a fundar en México una república amorosa. Todavía hay quienes dicen que estábamos mejor antes: sólo que fueran masoquistas , ironizó, y explicó que antes se seguía una política de privatización de la educación y por eso se dejó de apoyar a los jóvenes.

La prioridad son los pobres, dijo: Que no me vengan aquí a decir que eso está mal, porque eso tiene que ver con el humanismo y el cristianismo, que tiene que ver con todas las religiones. De qué sirve ir a la iglesia todos los domingos o a los templos, si uno va a estar practicando en los hechos realmente la religión del egoísmo, no la del humanismo .