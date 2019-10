Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2019, p. 6

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está en contra de la iniciativa del senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia que duplica el pago de salarios caídos a trabajadores despedidos de forma injustificada, y así lo notificó al Senado, en un informe en el que la dependencia responsable de la conducción de las relaciones obrero-patronales utiliza los mismos argumentos que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos del sector privado.

En un documento que hizo llegar, el pasado 25 de septiembre, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que encabeza Gómez Urrutia –cuando ya estaba listo el dictamen para modificar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y eliminar la disposición de 2012 que estableció un tope de 12 meses al pago de salarios caídos–, la STPS, que encabeza Luisa María Alcalde, expresó su rechazo absoluto a lo que consideró una contrarreforma laboral.

No existe ningún elemento de sano juicio que refiera o establezca que retroceder históricamente en este caso es benéfico, y sí por el contrario es tangible que aún existen procedimientos laborales que con el artículo 48 vigente antes de la reforma de 2012 aún no se concluyen , resaltó la STPS, al citar una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016.

Antes de la reforma laboral de 2012, el artículo 48 establecía la obligación de los patrones de cubrir al trabajador que hubiera ganado la demanda por despido injustificado el monto de salarios vencidos durante todo el lapso que durara el juicio.

Regresar a tal disposición, como propone el senador Gómez Urrutia, sería retornar a medidas que afectaban los derechos de la sociedad, en particular la dilación de los juicios laborales, así como la quiebra de las fuentes de trabajo, al obligar al pago de laudos insostenibles .