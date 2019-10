E

n mi texto anterior intenté teorizar sobre el fraude electoral; en él señalé su nacimiento, los agentes del fraude y la coparticipación de los agentes como un elemento esencial. Ahora intentaré analizarlo como un fenómeno de corrupción. Transparencia Internacional dice que el fraude electoral es una corrupción a gran escala y tiene razón, porque la violación a la voluntad popular, la alteración de los resultados electorales y la imposición de un gobierno abren las puertas a los peores latrocinios. Como decía Manuel Clouthier: El que se roba las urnas después se roba las arcas . Confirmación: el régimen de Carlos Salinas.

Las acusaciones por malas prácticas electorales se han venido repitiendo a lo largo del siglo XIX, todo el siglo XX, e incluso hay signos de fraudes y abusos en el siglo XXI, y su historia no se detiene hasta el cercanísimo 2018. A pesar de que el fraude electoral es un gran tema y se ha fijado en el imaginario colectivo, son pocos los estudios serios que lo han explorado. El interés académico se ha concentrado en la estructura jurídica, cuando sabemos que las leyes en México no son capaces de superar a la voluntad del poder. La adicción de los políticos mexicanos a las trampas electorales no es un problema de leyes, sino de cultura.