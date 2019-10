Hemos estado cerca de conseguir la Liga, pero en este año y medio que me ha tocado estar fuera, el club se ha reforzado y ha estado en proceso constante de crecimiento. Por tanto, esta es una oportunidad que no puedo desaprovechar , admitió Mohamed.

El argentino advirtió que pusieron una fecha límite en diciembre para analizar lo que se consiguió en este último tramo de 2019 y evaluar los objetivos alcanzados.

Creemos que podemos hacer un buen cierre de torneo y también un buen Mundial de Clubes, todo esto como metas para el corto plazo , agregó.