Domingo 13 de octubre de 2019

A dos años de su asesinato, ocurrido el 15 de mayo de 2017, el periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, recibió este sábado un homenaje póstumo en la 19 Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo), que se inauguró el viernes y se mantendrá hasta el 20 de octubre.

El acto consistió en una charla entre las comunicadoras Griselda Triana, viuda del también escritor; Blanche Petrich, colaboradora de este diario, y Elvira Liceaga, quien moderó la sesión, en la que la actriz Pilar Magaña leyó un texto sobre Javier Valdez.

Periodista radiofónica, Griselda Triana recordó cómo su esposo estableció siempre un vínculo especial con los personajes de las historias de sus libros, historias que tienen que ver con el narco.

Para él no eran personajes, sino víctimas. Trabajar con ellas es muy delicado, incluso los terapeutas no recomiendan tener esas relaciones, porque dañan. Pero para Javier era imposible no hacerlo al ver que eran tragedias que se repiten; al final él terminó siendo la historia de una tragedia; quizás algún día sea escrita por alguien , señaló.

Explicó que para ella es muy importante en este momento el libro Narcoperiodismo: la prensa en medio del crimen y la denuncia, no sólo por ser el último que escribió Valdez, sino porque las agresiones contra los periodistas no terminan.

La historia de Javier y de muchos de sus colegas pueden estar en este libro. Para mí era importante que estuviera en este homenaje , explicó.

De acuerdo con Griselda Triana, para Javier Valdez era muy importante visibilizar el drama humano en torno del narcotráfico.

“No hacia apología del narco; le importaba contar las historias de las personas en ese ambiente. Cifras oficiales señalan que hay más de 40 mil desaparecidos en México, hay que imaginar que por cada uno hay una mamá y un papá, con lo que al menos existen 120 mil víctimas directas e indirectas”, subrayó.