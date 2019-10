Tras conminar a los participantes en la junta a que recomienden a sus colaboradores leer a fondo lo aprobado, remarcó que en el texto legal no se menciona lo que refieren las críticas.

Las afirmaciones respecto a que la aprobación de las leyes secundarias habría consumado la entrega de la educación a grupos sindicales, no tiene sustento, aseguró Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien agregó que por el contrario, ahora habrá mayor control de plazas y vacantes.

Es muy importante que ustedes puedan decirle a todos sus colaboradores que lean a fondo la ley. Hubo muchísima publicidad de lo que comentaba la oposición en la Cámara de Diputados al discutirse las iniciativas de ley, que no se apega realmente al texto de la ley. Todo lo que dijeron en términos genéricos de que la educación se entregaba a los sindicatos, de que no había evaluación, etcétera, son afirmaciones que no tienen sustento alguno en el texto legal .