Si en esta coyuntura, sindicatos, académicos y estudiantes permanecen callados y sin proyecto de revitalización universitaria, la demanda de mayor presupuesto para salarios difícilmente se interpretará como parte de la búsqueda de una salida al actual estado de postración universitaria. Y en un contexto así, hasta las mencionadas intenciones gubernamentales están en peligro porque se enfrentarán a fuerzas interesadas en que nada cambie, ni siquiera la forma de ingresar a la universidad. De hecho esa propuesta presidencial (viene desde la campaña), no ha sido secundada por la SEP, ni aparece en sus documentos fundacionales, y por eso no tiene defensores en las burocracias universitarias. UNAM y Anuies la rechazaron de inmediato. Y tienen razón cuando insisten en que faltan lugares, pero es absurdo el planteamiento de entonces esperar años a aumentos decisivos en la matrícula y sólo entonces cambiar los criterios de in-greso. Significa decir que en la asignación de nuevos espacios de-be continuar dándose preferenciaa quienes son hombres, con mayo-res recursos económicos y prove-nientes de escuelas privadas. Habría que optar ya por criterios que enfaticen la equidad y la inclusión (metas de la SEP), y dejar de incrementar los miles de millones de pesos que lucrando con la exclusiónha recibido la boyante industria de las agencias privadas de evaluadoras de planes de estudio y aspirantes. Y no tiene sustento la objeción de que con nuevos criterios dismi-nuiría la exigencia académica; dehecho, la actual prueba no es aca-démica. Como dice Ángel Díaz Barriga, destacado investigador de la UNAM: López Obrador tiene razón ; las pruebas actuales no reflejan el aprendizaje previo de los estudiantes (Román y Sánchez, La Jornada ibídem). Sirven para administrar la demanda.

Es hora de reivindicar que durante un siglo la universidad pública autónoma ha demostrado ser el modelo más exitoso para la construcción del país. Y que se le debe dar un rescate semejante al de Pemex y el campo. No para mantener las actuales ineficiencias y privilegios de unos pocos, sino para hacer crecer un recurso aún más valioso que el petróleo: una generación tras otra de muchos jóvenes con educación superior.

*UAM-Xochimilco