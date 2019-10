Aquí lo interesante es que debe haber una instancia legal que resuelva, sin presiones de ningún tipo y todos apegarnos a esa decisión, no estar con chicanadas de ningún tipo, no retorciendo, eso correspondía al antiguo régimen , dijo.

El mandatario viajó ayer a Sinaloa y este sábado estará en Baja California, donde pernoctará, para volver a la Ciudad de México el domingo por la mañana.

Aseveró que no está involucrado en el asunto de Bonilla o en la consulta promovida por legisladores locales, pero se mostró en favor de que se consulte a una ciudadanía real, no imaginaria ni manipulable, sino muy consciente y politizada.

Que sea la autoridad la que resuelva, la que corresponda, no meternos nosotros. Yo no estoy involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce pena, me da pena porque no deben estarse discutiendo estos asuntos.

Reiteró que los tiempos ya cambiaron y todos deben respetar la ley.