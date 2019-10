Cuando mandé unas cartas con este propósito hubo mucha polémica, no estamos tocando ahora ese tema. No quiere decir que lo olvidamos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la invasión , en este caso la Conquista , expresó en conferencia de prensa.

En la víspera del Día de la Raza, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la petición para que mandatarios de otras regiones pidan perdón a los pueblos originarios de América, por los estragos de la Conquista. Añadió que sería extraordinario que también ofrezcan disculpas ex presidentes de México por las agresiones recientes.

El mandatario también está en favor de plantear la reconsideración de la excomunión impuesta a los padres de la patria.

Opinó que ademas sería un acto de humildad nunca visto que los ex presidentes ofrezcan disculpas a los seres sublimes a quienes han agraviado y no caer en la soberbia, respondió cuando se le planteó no sólo el tema de la Conquista, sino de asuntos de este siglo como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Al destacar la importancia de la memoria histórica y en particular del significado de la Conquista, el Presidente señaló que es necesario analizar las denuncias de robo y tráfico de piezas arqueológicas.