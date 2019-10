En cuanto a la terna para ocupar el sitio vacante en la SCJN, el jefe del Ejecutivo subrayó que no es un asunto que resuelva pronto; se tomará su tiempo para que la propuesta al Senado sea lo mejor de lo mejor, sobre todo poniendo por delante la honestidad, 99.9 por ciento la honestidad y el resto conocimiento y deseos de trabajar . Comentó que el clamor es que la terna sea de mujeres.

Tengo entendido que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar , subrayó el mandatario.

Para afuera

Al abundar en el caso del magistrado suspendido, destacó que esas investigaciones son necesarias en los tres poderes de la Unión, aun cuando resulten polémicas; incluso, si hay sospechas de corrupción, el presunto implicado debe dejar su puesto. Mientras se hace la investigación, para afuera , advirtió.

El mandatario puso énfasis en que para un servidor público, si trabaja honestamente, es difícil acumular dinero, por lo que de confirmarse el depósito en favor del magistrado suspendido, la situación sería inexplicable e intolerable.

“Miren cuánto gana el Presidente de la República: 108 mil (al mes), al año, un millón 200, eso si no gastara yo en nada. La verdad no gasto mucho porque soy austero, miren, aquí está la cartera, no hay mucho.

“Pero de todas maneras, un millón 200, y con aguinaldo, un millón 500 (mil) al año, en seis años –que no son seis, son menos– ocho millones, 10, para 80 (millones), son 10 veces más, ahí sí que, ¿de dónde? Y hay otros que no son de 80, que son de mucho más”, expuso.

En otro tema, cuando se le preguntó de la inclusión de familiares del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en la nómina estatal, el Presidente subrayó que eso está prohibido por la ley, aun cuando se trate de (contratar) una eminencia. “No sólo es un asunto legal, es un asunto ético (…) No se debe permitir, si el gobierno no es el DIF, no es para la familia”, dijo.