E

l ex ministro Eduardo Medina Mora, propuesto para ese cargo por Peña Nieto, renunció sin dar a conocer las causas. Es investigado por presuntos actos de corrupción. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es culpable, inocente o es necesario esperar el resultado de la investigación para hacer un juicio? 80 por ciento de los participantes considera que es culpable.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 3mil 977 personas. En Twitter, 3 mil 280; en El Foro México, 447 y en Facebook, 250. A continuación algunas opiniones.

Twitter

Es una obligación de Medina Mora dar a conocer las causas graves de su renuncia, debería poner el ejemplo como ex ministro de SCJN. En México no se respeta la ley, el Senado no debió aceptar la renuncia hasta saber las causas.

Víctor Romero SotoR /@vicrosoru

El gobierno de la 4T simplemente está ordenando el tiradero que nos legaron los neoliberales: saqueos a Pemex, a Hacienda, asesinatos por doquier, corrupción en el Poder Judicial, etcétera.Ignacio Alvarado/ @ignacio38550632·

Lo impusieron, salió de un puesto de mando medio de la iniciativa privada, cobijado por Vicente Fox, quien lo recomendó a Calderón y encontró acomodo durante el periodo de Peña por sus resultados en favor del encubrimiento. David/ @Echelleauciel·

El ex ministro fue un incondicional de los gobiernos prianistas, es un gran simulador y demasiado ambicioso. En el gobierno de la 4T no debe haber intocables. Ignacio alvarado @ignacio38550632·

Además de culpable es un tinterillo sin carrera judicial, tan chafa como el que lo puso. ¿Qué se podía esperar de aquel que plagió su tesis de licenciatura?Jm @JmLinx·

El Foro México

Desde Salinas, este sujeto ha sido protegido por los presidentes prianistas ocupando eternamente posiciones de lujo dentro de los gobiernos y con sueldos de privilegio. Espero que la autoridad correspondiente realice las investigaciones suficientes para fincarle responsabilidades.

Danielina Duque/San Luis Potosí