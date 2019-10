¿Quién sustituirá a Medina Mora?

E

n el caso de Medina Mora el debate se centra, ahora que el Senado aceptó su renuncia, en quién lo sustituirá; mientras la oposición exige que la propuesta presidencial no tenga vínculo de ninguna naturaleza con el titular del Ejecutivo, olvida que nuestro sistema es presidencialista y que en todo caso el Poder Judicial es un poder derivado y no originario como si lo son Ejecutivo y Legislativo, y que en última instancia será ministro –o ministra– el que proponga el Presidente de la República, previos trámites ante el Senado.

De lo que estamos seguros es que no será una ministra o ministro conservador.

Carlos César Cárdenas Márquez

Pesar por la muerte de Enrique Servín

Con enorme tristeza les comunico el fallecimiento de Enrique Servín Herrera, uno de los integrantes fundadores del Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas.

Las primeras versiones indican que lo golpearon en la cabeza dentro de su casa en la ciudad de Chihuahua.

Enrique fue una de las cabezas del movimiento y su participación fue muy especial porque, a diferencia del resto de los integrantes originales, él era funcionario de cultura en el gobierno de Chihuahua. Eso era admirable, al enfrentar desde dentro de la institución del estado; su enorme convicción por tratar de cambiar las políticas del lenguaje, particularmente en su intento por revitalizar las lenguas originarias de Chihuahua.

Políglota, escritor, lingüista y sociolingüista sin título, aprendió y escribió un libro para la enseñanza del rarámuri. Su conocimiento fue universal. Deja un legado que debemos continuar en su memoria.

De Chihuahua para el mundo, Enrique nos dejas cuando más necesitábamos de tus aportes y entereza para reivindicar las lenguas originarias.

Descansa en paz gran amigo.

José Luis Moctezuma Zamarrón

Medalla a Rosario Ibarra compromete al Estado

Congruencia en el Senado la de-signación de la señora Rosario Ibarra de Piedra, como recipiendaria de la medalla Belisario Do-mínguez, constituye un acto de congruencia que ennoblece a quien la recibe y comprometea quien la entrega. Compromete al Estado, porque el premio no pone fin a la lucha incansable y valiente de doña Rosario, no es esa la finalidad del homenaje, es un claro reconocimiento de que el gobierno está en deuda con tantas y tantas víctimas y familiares de los excesos y aberraciones de una política criminal que se dedicó a torturar, desaparecer y asesinar a quienes les eran incómodos para su tranquilidad política, construyendo un sofisticado entramado de verdugos que superaron a la Santa Inquisición y sus métodos. El Senado de la República, en esta ocasión, dignifica su labor con la entrega de esta presea a quien, con altos honores, verdaderamente la merece, cosa que no siempre ha sucedido. Congratulaciones doña Rosario, su lucha continúa.

Sergio Zepeda C.

Agradece espacio verde en calzada de La Viga

Me da mucho gusto notar que la alcaldía de Iztapalapa pasó de las palabras a los hechos y ha convertido el camellón de la calzada de

La Viga, desde Ermita a Plutarco Elías Calles, en un espacio verde, mantenido cotidianamente por una cuadrilla de trabajadores, donde da tanto gusto caminar que hasta mi perrita Helga, sabia como es, me hace recoger sus heces en una afán compartido de que siga estando limpio. Felicitaciones a Clara Brugada por este trabajo. Es notorio que la 4T también está llegando a los espacios públicos de nuestra gran capital tratando de lograr que sea un sitio grato donde vivir y convivir.

Benjamín Cortés Valadez

Invitaciones

Tosepan resistencia indígena y cooperativismo

La Unión de Cooperativistas Tosepan, Circo Maya, Red de Cooperativas Culturales de la Ciudad de México, Casa de Cultura Las Jarillas y Rosa Luxemburg Stiftung, invitan hoy a las 17 horas a la charla y acto cultural Tosepan resistencia indígena y cooperativismo, en la Casa de Cultura Las Jarillas, Sur 109 esquina Plutarco Elías Calles, Iztacalco, a unos pasos del Metrobús Canela.