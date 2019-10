Aunque ni las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni del Poder Judicial del estado dieron un pronunciamiento oficial al respecto, la especie fue confirmada por el ex mandatario Yunes Linares, quien en un comunicado condenó la determinación del juez.

Xalapa, Ver., Un juez penal de Pacho Viejo dictó orden de aprehensión contra cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), por presunto uso indebido del ejercicio del servicio público, presuntos hechos de corrupción y abuso de autoridad.

En un comunicado, Yunes Linares informó que las órdenes se giraron luego de que la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica por más de 750 millones de pesos.

Explicó que sus ex colaboradores fueron señalados porque en diciembre de 2016, al iniciar mi gobierno, los citados depositaron en una cuenta a favor del gobierno del estado de Veracruz, un cheque de 250 millones de pesos entregado por la Procuraduría General de la República (PGR), que fue parte de los recursos que recuperé antes de tomar posesión como gobernador del Estado, y de los cuales informé al Congreso el mismo día en que rendí protesta .

Añadió que las acusaciones no resistirán un amparo ante la justicia federal , pues los acusan de no verificar por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero , cuando el dinero fue entregado por la PGR .