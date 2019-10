Padecimos de administraciones ineficientes y corruptas, el neoliberalismo tiene ese distintivo , dijo.

T-MEC en octubre, confía

En otro tema, el mandatario confió en que el acuerdo comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC ) se consolide este mes, más allá de las coincidencias o diferencias de las distintas fuerzas políticas de los países involucrados.