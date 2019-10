De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2019, p. 17

Grabaciones de audio realizadas en secreto por la compañía de investigación privada israelí Black Cube en 2017 –contratada por Oro Negro– revelan actos de soborno y corrupción de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), según dio a conocer este viernes el diario estadunidense The Wall Street Journal.

Las grabaciones son evidencia en una demanda presentada el año pasado en Estados Unidos por Oro Negro contra Pemex.

La firma de perforación de campos petroleros –fundada por Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, sobrino del ex funcionario– sostiene que Pemex ocasionó su quiebra por negarse a pagar sobornos. Hasta el momento no había ofrecido pruebas sobre ese argumento.