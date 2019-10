Los componentes de esa obra de arte llamada Abbey Road: la aventura, la decisión de hacer arte y para ello tomar las herramientas a la mano: la música de Beethoven (el opus 27, claramente en la pieza vocal titulada Because) luego de utilizar en repetidas ocasiones, en álbumes anteriores, las enseñanzas de Bach; también, formar parte (Harrison, McCartney, Lennon, crean sonidos con un sintetizador Moog en tres piezas del álbum) de la legión que enarboló la revuelta musical cuya ignición propició el ingeniero Robert Moog (1934-2005) con la invención del sintetizador; la utilización de tres orquestas sinfónicas, en dotaciones orquestales diferentes, para entrepiernar tejidos sonoros en lugar de adornar, rellenar, apantallar, como se estilaba hasta que estos muchachos escribieron su ceremonia del adiós y se juntaron por última vez para, de común acuerdo y con plena conciencia, hacer su último disco, el mejor.

Es como La Gioconda, para muchos un ‘‘cuadro” famoso, una referencia, un lugar común pero para otros un enigma, no por la sonrisa, sino por todo el misterio que anida en obras de arte que llegan a millones, de los cuales pocos, quizá centenas, estén dispuestos a sumergirse completamente en el misterio y colarse entre el óleo, acunarse entre las grietas de la capa de pintura, observarlo y comprender de esa manera el mundo.

Regresar a él, escucharlo después de muchos años de tenerlo en la mente, es redescubrirlo, no solamente porque la edición conmemorativa es una obra de arte de ingeniería, hecha por Giles Martin, hijo del productor del original: George Martin, sino porque el contexto cultural, social, la evolución de la sociedad nos otorga un punto de vista y de oído diferente.

El Abi Roud es un emblema, un parteaguas, un non plus ultra.

Y no es una cuestión generacional. Es cultural.

Ya en la intensidad de la segunda conmemoración resultó evidente lo que hoy, cuando el último (literal: el último) disco de Los Beatles, llega a sus 50 años: la celebración ocurre entre melómanos, no entre meros consumidores.

Curiosamente, el efecto mediático es distinto del alboroto que suscitó hace dos años el medio siglo de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y que disminuyó el año pasado cuando la efeméride de los 50 años de esa obra maestra titulada The Beatles pero conocida como El Álbum Blanco.

En Spotify se puede escuchar la cadena de prodigios: las versiones remix, los cortes desechados, los materiales inéditos. Supera con creces lo que había nacido como ‘‘rarezas” para coleccionistas o meros objetos de consumo, para convertirse en herramientas de estudio, piezas de arte, radiografías, mapamundis completos que nos permiten entrar a la cocina de la escritura, más allá del manido ‘‘cómo se filmó”, he aquí el cómo se gestó, germinó, gimió la pieza que hoy es impronta y en un momento fue idea, ahora publicada.

Todos los valores musicales, las innovaciones técnicas, las audacias canoras e instrumentales, el misterio que hace del Abbey Road una obra de arte, son evidentes en la cara B del disco, en el original: la cara blanca de la manzana partida a la mitad en transversal, donde se suceden ocho composiciones hilvanadas por George Martin a lo largo de 16 minutos de éxtasis musical.

Escuchar esa secuencia nuevamente, con oídos frescos, nos abre aún más el panorama: su ambiente claramente jazzy (Miles Davis, una influencia en lo profundo), su atmósfera locuaz (improvisaciones continuas, uso a placer del recurso técnico conocido como ad libitum), sus claras referencias contraculturales (Come together la escribió originalmente Lennon para apoyar la candidatura a gobernador de California del gurú de la sicodelia: Timothy Leary), su impresionante capacidad de producir estados del alma.

Componentes de un prodigio.

No es casual que en estos meses estemos celebrando efemérides que se tocan, se juntan, se entrelazan como un sistema de vasos comunicantes cuyos denominadores comunes son: los temas sociales, la guerra de Vietnam, la liberación femenina (su inicio, al menos), la revolución sexual, la contracultura, el uso del sintetizador Moog por ejemplo en la banda sonora de Apocalyse Now, de Francis Ford Coppola, música escrita por su padre, Carmine Coppola, la nítida efervescencia de la alegría.

Cincuenta años de Apocalypse Now,de Easy Rider, de Midgnith cowboy, deEl Graduado. Cincuenta años de la ignición en pos de la utopía.

He aquí algunos elementos que propongo para lavarnos los oídos y volver a escuchar, con oídos vírgenes de nuevo, una obra de arte que como todo clásico, nunca será comprendido a cabalidad, como no lo han sido las sonatas de Beethoven ni muchos cuadros de Picasso ni siquiera la Mona Lisa de Da Vinci, tan cerca de nosotros y tan cerca del misterio.

No hace falta que usted, hermosa lectora, amable lector, deje de lado su andamiaje emocional, su historia personal, su relación muy íntima con este disco. Al contrario, permita que fluya de manera semejante a como ocurre cuando escuchamos la música de Bach, tan sencilla, tan amable, tan amena, tan pero tan parecida en sus efectos cerebrales, emocionales y artísticos a la música de los Bítles.

Va. Pongamos a sonar el disco.

Percute en nosotros el corazón de lo contrario a las tinieblas: la luminosa música de Harrison (Here comes the sun), la algarabía de Star (Octopus’s Garden), el genio melodista de McCartney (ocho de las 17 piezas del disco) y el genio inconmensurable de Juanito Lenin (la mano que mece la cuna).

Pongamos a sonar el Abbey Road.

Celebremos.

